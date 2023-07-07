За крок до ЧС: збірна України з пляжного футболу виграла відбіркову групу

У Баку проходить відбірковий турнір до Чемпіонату світу з пляжного футболу. Україна тріумфально закінчила груповий етап та знаходиться у кроці до кваліфікації на головний турнір, що відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Українські футболісти здобули свою третю перемогу у кваліфікації до ЧС-2024. У третьому турі "синьо-жовті" переграли Литву – 4:1, пише 24 Канал.

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До виходу на ЧС залишилася одна перемога

Вихід до чвертьфіналу Україна оформила достроково, у перших двох турах перегравши збірні Іспанії (4:3 після ОТ) та Польщі (3:2). Після перемоги над литовцями команда Миколи Костенка й Олександра Корнійчука забезпечила собі перше місце у групі.

Збірна України набрала 8 очок та стала недосяжною для переслідувачів – Польща та Іспанія, які о 19:45 розіграють між собою другу путівку до чвертьфіналу, не наберуть більше шести залікових балів.

Група В. Турнірна таблиця

Україна – 8 очок, 11:6 (різниця голів) Іспанія – 3, 10:6 Польща – 3, 5:4 Литва – 0, 4:14

. До фінальної частини ЧС-2024, який відбудеться в Дубаї 15-25 лютого, вийдуть усі півфіналісти кваліфікаційних змагань. Наступний матч, який і визначить долю путівки на Чемпіонат світу, наша збірна проведе в суботу, 8 липня, проти збірної Молдови.