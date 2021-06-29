Збірна України перемагала Швецію на Євро-2012: де зараз гравці цієї команди

Збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 зі збірною Швеції. Цей матч відбудеться 29 червня 2021 року. За дев'ять років до того ці команди між собою грали на Євро-2012. І тоді перемогу здобула збірна України.

Дебютним для збірної України став саме чемпіонат Європи 2012 року. Прибилася туди наша команда як господар турніру. А в групі нам випали в суперники збірні Швеції, Франції та Англії.

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Саме зі шведами нам випало грати дебютним матч. Ця гра відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" 11 червня 2012 року.

Матч закінчився перемогою збірної України. на гол Златана Ібрагімовича українці відповіли дублем Андрія Шевченка.

В збірній України з цього матчу на Євро-2020 залишилося лише двоє гравців, які виходили на поле. Це голкіпер Андрій Пятов, який тоді захищав наші ворота, а також Андрій Ярмоленко, який віддав результативний пас на Шевченка.

Склад збірної України на матч проти Швеції на Євро-2012

У старті нашої команди вийшли: Пятов, Селін, Хачеріді, Михалик, Гусєв, Тимощук, Коноплянка, Ярмоленко, Назаренко, Шевченко, Воронін. Також на заміну виходили Артем Мілевський, Руслан Ротань та Марко Девич.



Стартовий сrлад збірної України на матч зі Швецією на Євро-2012 / Фото Getty Images

Заміни: Максим Коваль, Олександр Горяїнов, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Ярослав Ракіцький, Денис Гармаш, Олександр Алієв, Євген Селезньов.

Де зараз гравці цієї команди

Андрій Пятов – і надалі виступає за донецький Шахтар

– і надалі виступає за донецький Шахтар Євген Селін виступає на Кіпрі за Анортосіс. На Євро-2020 був як гравець полтавської Ворскли. Потім в його кар'єрі були Динамо, Металіст, грецькі Платаніас та Астерас Тріполі, а також угорський МТК Будапешт.

виступає на Кіпрі за Анортосіс. На Євро-2020 був як гравець полтавської Ворскли. Потім в його кар'єрі були Динамо, Металіст, грецькі Платаніас та Астерас Тріполі, а також угорський МТК Будапешт. Євген Хачеріді зараз перебуває без клубу. Його попередня команда – білоруське Динамо-Брест. До 2017 року Хачеріді виступав за Динамо, після чого перейшов до грецького ПАОК.

зараз перебуває без клубу. Його попередня команда – білоруське Динамо-Брест. До 2017 року Хачеріді виступав за Динамо, після чого перейшов до грецького ПАОК. Тарас Михалик зараз працює у тренерському штабі луцької Волині. Після виступів за Динамо в 2013 році Михалик перейшов у російський Локомотив, за який виступав до 2019 року.

зараз працює у тренерському штабі луцької Волині. Після виступів за Динамо в 2013 році Михалик перейшов у російський Локомотив, за який виступав до 2019 року. Олег Гусєв теж перейшов на тренерську роботу. Він працює у штабі київського Динамо, за який виступав до літа 2018 року.

теж перейшов на тренерську роботу. Він працює у штабі київського Динамо, за який виступав до літа 2018 року. Анатолій Тимощук на Євро-2012 представляв німецьку Баварію. Але через рік вирішив повернутися в російський Зеніт. Також два сезони пограв за Кайрат з Казахстану. Зараз працює в тренерському штабі російського клубу.

на Євро-2012 представляв німецьку Баварію. Але через рік вирішив повернутися в російський Зеніт. Також два сезони пограв за Кайрат з Казахстану. Зараз працює в тренерському штабі російського клубу. Євген Коноплянка мав можливість зіграти й на Євро-2020. Але пропускає турнір через травму. Лідеру Дніпра вдалося чимало пограти в Європі – іспанська Севілья та німецький Шальке. Але у 2019 році він повернувся до України, ставши гравцем Шахтаря.

мав можливість зіграти й на Євро-2020. Але пропускає турнір через травму. Лідеру Дніпра вдалося чимало пограти в Європі – іспанська Севілья та німецький Шальке. Але у 2019 році він повернувся до України, ставши гравцем Шахтаря. Андрій Ярмоленко теж чимало пограв в Європі. Хоча відправився туди доволі пізно. Сезон в німецькій Боруссії (Дортмунд), і вже третій рік виступає за англійський Вест Хем.

теж чимало пограв в Європі. Хоча відправився туди доволі пізно. Сезон в німецькій Боруссії (Дортмунд), і вже третій рік виступає за англійський Вест Хем. Сергій Назаренко є легендарним гравцем для Дніпра. Але на Євро-2012 був як гравець Таврії. Згодом виступав за Чорноморець, Металіст, і повернувся до Дніпра. До літа 2021 року працював тренером юнацької команди Дніпро-1.

є легендарним гравцем для Дніпра. Але на Євро-2012 був як гравець Таврії. Згодом виступав за Чорноморець, Металіст, і повернувся до Дніпра. До літа 2021 року працював тренером юнацької команди Дніпро-1. Андрій Воронін одразу після Євро-2012 перейшов з російського Динамо в німецький Дюссельдорф. Це була оренда, тож через рік Воронін знову повернувся до Росії. А у 2014 році оголосив про закінчення кар'єри. Зараз працює тренером в російському Динамо.

одразу після Євро-2012 перейшов з російського Динамо в німецький Дюссельдорф. Це була оренда, тож через рік Воронін знову повернувся до Росії. А у 2014 році оголосив про закінчення кар'єри. Зараз працює тренером в російському Динамо. Андрій Шевченко. Матчі на Євро-2012 стали для нього останніми в професійній кар'єрі. Після цього була спроба політичної кар'єри, а з 2016 року – робота в збірній України. Спочатку помічником головного тренера, а після Євро-2016 – головним тренером збірної України.

Важливо! Матч проти Швеції для збірної України на Євро-2012 був дуже важливим. Адже протягом дев'яти років це була єдина гра, де нашій команді вдалося забити та перемогти. Лише 13 червня 2021 року на Євро-2020 збірна України перервала невдалу серію із матчами без забитих голів, коли Ярмоленко та Яремчук забили у ворота Нідерландів. А 17 червня 2021 року – перервати серію без перемог, коли вдалося обіграти Північну Македонію.