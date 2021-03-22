Збірна України отримала суперниць у плей-офф відбору на чемпіонат світу з гандболу

Джерело:Федерація гандболу України
Жіноча збірна України з гандболу не без проблем подолала перший етап відбору на чемпіонат світу 2021 року. Попереду на українок очікує ще одна країна-суперниця.
На шляху до чемпіонату світу українкам лишилося пройти раунд плей-офф. На цій стадії турніру нагій команді випало зіграти проти збірної Швеції.
Нагадаємо Україна здолала Ізраїль у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2021 з гандболу: відео
Перший матч відбудеться 16 або 17 квітня в Україні, матч-відповідь – 20 чи21 квітня у Швеції. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021
Варто відзначити, що скандинавки були 11-ми на чемпіонаті Європи-2020 та посіли шосте місце на чемпіонаті світу-2019.
Чемпіонат світу з гандболу серед жінок у 2021 році приме Іспанія. Турнір триватиме з 2 до 19 грудня. Участь візьмуть 32 збірні.
Перший матч відбудеться 16/17 квітня в Україні, повторний – 20/21 квітня у Швеції. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021