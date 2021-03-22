Збірна України отримала суперниць у плей-офф відбору на чемпіонат світу з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу не без проблем подолала перший етап відбору на чемпіонат світу 2021 року. Попереду на українок очікує ще одна країна-суперниця.

На шляху до чемпіонату світу українкам лишилося пройти раунд плей-офф. На цій стадії турніру нагій команді випало зіграти проти збірної Швеції.

Нагадаємо Україна здолала Ізраїль у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2021 з гандболу: відео

Перший матч відбудеться 16 або 17 квітня в Україні, матч-відповідь – 20 чи21 квітня у Швеції. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021

Варто відзначити, що скандинавки були 11-ми на чемпіонаті Європи-2020 та посіли шосте місце на чемпіонаті світу-2019.

Пари плей-офф відбору на чемпіонат світу-2021

Україна – Швеція

Португалія – Німеччина

Чорногорія – Білорусь

Румунія – Північна Македонія

Словаччина – Сербія

Туреччина – Росія

Австрія – Польща

Чехія – Швейцарія

Словенія – Ісландія

Угорщина – Італія

Чемпіонат світу з гандболу серед жінок у 2021 році приме Іспанія. Турнір триватиме з 2 до 19 грудня. Участь візьмуть 32 збірні.

Перший матч відбудеться 16/17 квітня в Україні, повторний – 20/21 квітня у Швеції. Переможець протистояння стане учасником чемпіонату світу-2021