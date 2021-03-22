Женская сборная Украины по гандболу не без проблем преодолела первый этап отбора на чемпионат мира 2021 года. Впереди украинок ожидает еще одна страна-соперница.

На пути к чемпионату мира украинкам осталось пройти раунд плей-офф. На этой стадии турнира нашей команде выпало сыграть против сборной Швеции.

Напомним Украина одолела Израиль в борьбе за путевку на чемпионат мира-2021 по гандболу: видео

Первый матч состоится 16 или 17 апреля в Украине, ответный – 20 или 21 апреля в Швеции. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021

Стоит отметить, что скандинавки были 11-ми на чемпионате Европы-2020 и заняли шестое место на чемпионате мира-2019.

Пары плей-офф отбора на чемпионат мира-2021

Украина – Швеция

Португалия – Германия

Черногория – Беларусь

Румыния – Северная Македония

Словакия – Сербия

Турция – Россия

Австрия – Польша

Чехия – Швейцария

Словения – Исландия

Венгрия – Италия

Чемпионат мира по гандболу среди женщин в 2021 году примет Испания. Турнир продлится со 2 по 19 декабря. Участие примут 32 сборные.

Первый матч состоится 16/17 апреля в Украине, повторный – 20/21 апреля в Швеции. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021