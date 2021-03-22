Сборная Украины получила соперниц в плей-офф отбора на чемпионат мира по гандболу
Женская сборная Украины по гандболу не без проблем преодолела первый этап отбора на чемпионат мира 2021 года. Впереди украинок ожидает еще одна страна-соперница.
Источник:Федерация гандбола Украины
На пути к чемпионату мира украинкам осталось пройти раунд плей-офф. На этой стадии турнира нашей команде выпало сыграть против сборной Швеции.
Напомним Украина одолела Израиль в борьбе за путевку на чемпионат мира-2021 по гандболу: видео
Первый матч состоится 16 или 17 апреля в Украине, ответный – 20 или 21 апреля в Швеции. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021
Стоит отметить, что скандинавки были 11-ми на чемпионате Европы-2020 и заняли шестое место на чемпионате мира-2019.
Пары плей-офф отбора на чемпионат мира-2021
- Украина – Швеция
- Португалия – Германия
- Черногория – Беларусь
- Румыния – Северная Македония
- Словакия – Сербия
- Турция – Россия
- Австрия – Польша
- Чехия – Швейцария
- Словения – Исландия
- Венгрия – Италия
Чемпионат мира по гандболу среди женщин в 2021 году примет Испания. Турнир продлится со 2 по 19 декабря. Участие примут 32 сборные.
Первый матч состоится 16/17 апреля в Украине, повторный – 20/21 апреля в Швеции. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021
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