Збірна України оголосила заявку гравців на футзальне Євро-2022
17 січня 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:Асоціація футзалу України
Збірна України з футзалу виступить на чемпіонаті Європи, який 19 січня стартує в Нідерландах. За два дні до турніру українці оголосили список гравців, які там виступлять.
В заявку збірної України потрапило 14 футзалістів.
- Воротарі: Кирило Ципун, Юрій Савенко
- Універсали: Петро Шотурма, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Володимир Разуванов, Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський, Євген Сірий, Данило Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич.
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Збірна України свій перший матч зіграє в день відкриття проти господарів турніру – 19 січня проти Нідерландів в Амстердамі. Також в суперниках українців – збірні Сербії (23 січня) та Португалії (28 січня).
Всі матчі групового етапу відбудуться без глядачів.
У чвертьфінал вийдуть дві кращі команди з кожної групи.