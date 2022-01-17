В заявку збірної України потрапило 14 футзалістів.

Воротарі: Кирило Ципун, Юрій Савенко

Універсали: Петро Шотурма, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Володимир Разуванов, Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський, Євген Сірий, Данило Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич.

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Збірна України свій перший матч зіграє в день відкриття проти господарів турніру – 19 січня проти Нідерландів в Амстердамі. Також в суперниках українців – збірні Сербії (23 січня) та Португалії (28 січня).

Всі матчі групового етапу відбудуться без глядачів.

У чвертьфінал вийдуть дві кращі команди з кожної групи.