Збірна України оголосила склад на матч з Францією: є несподіванки
Джерело:УАФ
Тренерський штаб Олександра Петракова визначився з офіційною заявкою команди, що складається з 23-х футболістів, на матч відбору ЧС-2022 проти Франції.
З доступних гравців в ній відсутній півзахисник Ігор Харатін. Матч через дискваліфікацію пропустить Олександр Зінченко.
До слова Права на помилку в України немає: прогноз на матч відбору на ЧС-2022 з Францією
Заявка України на матч з Францією
Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.
Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.
Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.
Україна – Франція: перед матчем
- Історія протистоянь між цими збірними налічує 11 зустрічей. У шести із них перемогу святкували чинні чемпіони світу. Лише один матч завершився звитягою українців. Ще у чотирьох поєдинках була нічия.
- Востаннє команди зустрічались на одному полі у березні 2021 року. Та гра завершилась мировою 1:1.