Из доступных игроков в ней отсутствует полузащитник Игорь Харатин. Матч из-за дисквалификации пропустит Александр Зинченко.
К слову Права на ошибку у Украины нет: прогноз на матч отбора на ЧМ-2022 с Францией
Заявка Украины на матч с Францией
Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Резник.
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тимчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.
Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.
Украина – Франция: перед матчем
- История противостояний между этими сборными насчитывает 11 встреч. В шести из них победу праздновали действующие чемпионы мира. Лишь один матч завершился победой украинцев. Еще в четырех поединках была ничья.
- Последний раз команды встречались на одном поле в марте 2021 года. Но игра завершилась мировой 1:1.