Збірна України не поїде у Росію на чемпіонат Європи з плавання

Збірна України пропустить чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, який відбудеться у Казані (Росія). Україна планувала виступити в Росії в обмеженій кількості спортсменів, але Михайло Романчук та Владислав Бухов відмовилися від турніру.

Україна не фінансує поїздки у Росію

Про те, що "синьо-жовті" не виступлять у Росії, розповів президент Федерації плавання України Андрій Власков.

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За його словами, Україну мали представити Романчук та Бухов, але обидва плавців відмовилися від участі у чемпіонаті Європи.

Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих, які можуть боротись за медалі. Планувалось, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причин відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов,

– розповів Власков.

Україна планувала виступити у скороченому складі, адже спортсмени та делегація не отримують державне фінансування для поїздок у Росію. Оплатити участь спортсменів у чемпіонаті Європи мала б федерація.

Разом з тим, президент федерації плавання запевнив, що пропуск чемпіонату Європи ніяким чином не вплине на збірну України.

Натомість українська команда, за словами Власкова, вирішила зосередитися на чемпіонаті світу, який відбудеться наприкінці 2021 року.