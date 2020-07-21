Європейська федерація гандболу склала календар відбіркового турніру чемпіонату континенту серед чоловічих команд. З урахуванням того, що збірні України і Росії потрапили в одну групу, функціонери вирішили, що на своїх полях вони грати не будуть.

Генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун прокоментував офіційному сайту ФГУ результати жеребкування кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 для збірної України.

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Нашим співвітчизникам в групі 3 протистоятимуть збірні Росії, Чехії та Фарерських островів.

"Матчі збірних України та Росії пройдуть в 1-му і 2 турах на нейтральній території. Є попередня домовленість, що обидві гри пройдуть у Мінську. З великою ймовірністю, датами двох матчів стануть 5 і 7 листопада", – заявив Гладун.

Функціонер вважає, що наша збірна зможе виконати завдання виходу до фінальної частини турніру. Фаворитом же нашої групи вважає команду Чехії.

Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року

Команди, які займуть перші два місця в групах і чотири найкращі з тих, хто посяде третє місце, вийдуть до фінальної частини європейської першості. Відбіркові матчі будуть проходити з листопада 2020 по травень 2021 року, всі команди зіграють між собою у форматі матчів вдома та на виїзді.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде з 13-го по 30 січня 2022 в Словаччині та Угорщині. Туди вже пробилися господарі турніру, а також чинний чемпіон Європи Іспанія та срібні призери останньої європейської першості Хорватія.