Збірна України оголосила фінальну заявку на Євро-2020

Збірна України з футболу оголосила остаточному заявку на чемпіонат Європи-2020. Андрій Шевченко візьме 26 футболістів на Євро-2020.

1 червня – останній день подачі заявок команд на Євро-2020. До першого матчу на Євро-2020 Шевченко ще може вносити зміни у склад. Натомість воротарів можна буде міняти упродовж турніру у випадку травм.

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Склад збірної України на Євро-2020

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)

Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (обидва — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент)

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

До заявки не ввійшли Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь) та Богдан Михайліченко (Андерлехт).