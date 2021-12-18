Десята поразка поспіль: збірна України з хокею завершила рік програшем Польщі

Збірна України з хокею завершила міжнародний турнір матчем проти Польщі. Це третій поєдинок за три дні, і після поразок від Угорщини та Франції команда поступилася полякам.

Україна – Польща 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Вже на старті зустрічі Польща оформила дві шайби за хвилину та мала істотну перевагу. Перша 20-хвилинка закінчилася з рахунком 3:0, а українці змогли відповісти однією шайбою на кінець другого періоду.

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У результаті Україна свої моменти не використала, а от поляки зуміли забити ще раз.

Паралельний успіх "молодіжки"