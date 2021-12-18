Україна – Польща 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

До слова Україна у неймовірному матчі обіграла Францію на чемпіонаті світу з хокею

Команда Олександра Бобкіна пропустила швидку шайбу, проте вже до кінця стартового періоду вела у рахунку. Згодом українці лише зміцнили свою перевагу.

Українці вже не мали мотивації, тоді як поляки боролися за виживання. Україна фінішує на 3-му чи 4-му місці - залежить від результату матчу Японії. Польща вилітає до нижчого дивізіону.

Підвищення у класі собі гарантувала Франція. Незважаючи на поразку від України, французи в останньому матчі обіграли Словенію та виграли турнір.