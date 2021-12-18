Україна – Польща 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
До слова Україна у неймовірному матчі обіграла Францію на чемпіонаті світу з хокею
Команда Олександра Бобкіна пропустила швидку шайбу, проте вже до кінця стартового періоду вела у рахунку. Згодом українці лише зміцнили свою перевагу.
Українці вже не мали мотивації, тоді як поляки боролися за виживання. Україна фінішує на 3-му чи 4-му місці - залежить від результату матчу Японії. Польща вилітає до нижчого дивізіону.
Підвищення у класі собі гарантувала Франція. Незважаючи на поразку від України, французи в останньому матчі обіграли Словенію та виграли турнір.
- У першому поєдинку ЧС збірна України обіграла господарів турніру естонців – 7:2 (2:1, 4:1, 1:0), у другому програла команді Японії – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), у третьому в овертаймі здолала хокеїстів Франції – 7:6 (5:1, 0:3, 1:2, 1:0), а потім поступилася Словенії – 4:8 (1:4, 1:2, 2:2).