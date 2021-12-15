Франція U-20 – Україна U-20 6:7 ОТ (1:5, 3:0, 2:1, 0:1)

До слова Україна розгромила Естонію у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею

Українські хокеїсти зустрічалися з Францією, яка вважається одним з фаворитів групи. І Україна досить несподівано у першому періоді оформила 5 шайб, хоч пропустила першою.

На жаль, ні розвинути успіх, ні навіть утримати його не вдалося. У другій 20-хвилинці французи закинули три шайби та скоротили відставання до мінімуму. А на старті третього періоду суперник зрівняв рахунок.

Потім Україна не реалізувала більшість, а ось опонент свою чисельну перевагу використав – 6:5. Коли здавалося, що очок нашій команди не здобути, вони зуміли зрівняти рахунок. У більшості Симчук оформив дубль і перевів зустріч до овертайму.

В овертаймі Франція мала перевагу, але свої шанси не використала, а ось Україна U-20 зуміла забити і виграла з рахунком 7:6.