Збірна України з хокею у драматичній розв'язці поступилася Італії на міжнародному турнірі

У п'ятницю, 12 листопада, національна збірна України зіграла свій перший матч на Euro Ice Hockey Challenge. Першим суперником українців стала збірна Італії.

Італія – Україна 4:3 (по булітам)

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У першому періоді італійцям вдалося відкрити рахунок у матчі, обігравши Дмитра Кубрицького та направивши шайбу між його щитками. Збірна України створювала моменти та завдавала ударних відповідей по воротах Давіда Фадані. Команди не змінили рахунок до кінця періоду, на перерву збірна Італії пішла з мінімальною перевагою.

У другому періоді українська збірна діяла активніше у зоні суперника, але обіграти Фадані не вдалося. Марко Санна збільшив відрив Італії та оформив дубль у грі – 2:0.

У третьому періоді збірна України закинула та скоротила відставання до мінімального – Андрій Міхнов закинув шайбу у ворота Італії. За дві хвилини до кінця матчу національна збірна зрівняла рахунок – Михайло Рибалко обіграв Фадані. "Синьо-жовті" вийшли вперед – Андрій Міхнов оформив дубль, але на останній секунді матчу італійці зрівняли рахунок – 3:3.

В овертаймі командам не вдалося визначити переможця, у серії булітів збірна Італія здобула перемогу.