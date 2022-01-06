Збірна України з гандболу не змогла вилетіти на товариський матч через туман в Запоріжжі

Збірна України з гандболу провела підготовку до чемпіонату Європи в Запоріжжі. Заключним етапом мали стати товариські матчі проти Швейцарії. Але їх довелося скасувати через негоду.

О 4:30 в четвер, 6 січня, збірна України мала вилетіти із Запоріжжя до Відня, а вже звідти добиратися до Вінтертура, де 8 та 9 січня в команди були заплановані два товариські матчі.

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Команда прибула в аеропорт Запоріжжя і навіть почала реєстрацію на виліт, зрештою вимушена була повернутись до готелю. Менш ніж за три години до вильоту, рейс було скасовано через несприятливі погодні умови.

Керівництво збірної України ухвалило рішення продовжити підготовку до чемпіонату Європи-2022 у Запоріжжі до початку турніру.

Вже 13 січня в Угорщині та Словаччині стартує чемпіонат Європи. Збірна України матчі групової стадії проведе в угорському Сегеді, де її суперниками стануть збірні Сербії, Франції та Хорватії.