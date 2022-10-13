Українські футзалісти пожертвували преміальні за відбір ЧС-2024 на позашляховик для ЗСУ
13 жовтня 2022 , 11:16Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Асоціації футзалу України
Чоловіча збірна України продовжує боротись за вихід на чемпіонат світу-2024 з футзалу. Українські футзалісти після двох перемог в основному раунді кваліфікації відзначились благородним вчинком.
Із Латвії українська збірна везе не лише максимальні 6 очок, а й автомобіль для наших військових. Футзаліст синьо-жовтої національної команди віддали усі зароблені за відбір чемпіонату світу-2024 преміальні віддати на добру справу, а не покласти собі у гаманці.
До теми Україна розгубила перевагу 3:0, але втримала перемогу над Нідерландами у відборі на ЧС-2024
Хороша справа українських футзалістів
Хлопці за них придбали позашляховик, який незабаром відправиться на передову та буде допомагати ЗСУ виганяти окупантів із нашої країни.
Відеозвернення збірної України з футзалу
Як збірна України з футзалу зіграла у груповому раунді відбору ЧС-2024
- У стартовій зустрічі підопічні Олександра Косенка переграли Косово 3:1.
- А от другий матч проти Нідерландів був складнішим для українців. Перша частина тайму була повністю за "синьо-жовтими", українські футзалісти наколотили у ворота суперників три голи. Однак за одну хвилину нідерландці забили двічі. Все вирішувалось у другій частині поєдинку. Україна відзначилась одного разу та встановила підсумковий рахунок зустрічі 4:2.