Україна – Нідерланди 4:2

Голи: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14

Обидві команди підійшли до очної зустрічі з перемогами над Косово. Україна святкувала звитягу з рахунком 3:1, а Нідерланди – 2:1. Тому обидві збірні мали у своєму активі по 3 очки. Саме цей матч визначав переможця групи, повідомляє 24 канал.

До теми Україна стартувала з важкої перемоги над Косово у відборі на ЧС-2024 з футзалу

У наступний раунд кваліфікації чемпіонату світу-2024 проб'ються переможці 12 груп та 4 найкращі збірні, які посіли у своїх групах 2-гі позиції. Ще 8 володарів других місць зіграють у стикових поєдинках за право виходу на чемпіонат світу-2024.

Перша гострота у матчі була біля воріт досвідченого Ципуна, який у шпагаті не дозволив Джурличу вивести Нідерланди уперед. Український голкіпер двічі рятував свої володіння за декілька хвилин.

Сірий теж мав гарний момент забити.

Кураж української збірної

Натомість Україна відповіла результативно. На 6-й хвилині Шотурма потужно пробив по центру воріт. Чернявський, який загородив огляд голкіперу суперника, дезорієнтував нідерландського воротаря та допоміг капітану "синьо-жовтих" вивести свою команду уперед – 1:0. Ось так рахунок у зустріч став на користь України.

Чотири хвилини знадобилось підопічним Косенка, щоб подвоїти перевагу. Корсун класно зібрав на собі декількох гравців суперника та легко переграв голкіпера – 2:0.

Не минуло й двох хвилин, як рахунок у зустрічі став розгромний. Абакшин зробив рахунок 3:0 на користь синьо-жовтої команди.

Провальна хвилинка

Здавалось, що гра у першому таймі вже зроблена. Але іншої думки були нідерландські футзалісти. Бузамбу двічі за одну хвилину вразив ворота Ципуна – 3:2. Не обійшлось без помилок нашого захисту.

Гра підопічних Косенка зовсім розвалилась після рахунку 3:0.

Таріфіт змарнував чудовий момент біля українських воріт. На що "синьо-жовті" відповіли заблокованим ударом Сірого.

Наприкінці першого тайму вкотре рятівником команди став Ципун. Кирило парирував постріл від Бен-Халу.

На перерву збірні пішли за мінімальної переваги у рахунку України – 3:2.

Тайм із вилученням

На старті другого тайму Фаренюк мав шанс збільшити перевагу "синьо-жовтих" – вище воріт.

Через хвилину Фаренюк опинився на майданчику перед воротами Нідерландів. Здавалось, що нашого футзаліста підштовхували. Натомість суддя зафіксував фол від українця.

Обидві команди мали нагоди забити, але Ципун не дозволив супернику зрівняти цифри на табло, а Абакшин не реалізував свій момент.

Український голкіпер знову вступив у гру після дальнього удару суперника.

За майже 9 хвилин до закінчення матчу голкіпер Нідерландів підключився в атаку та навіть пробив по володіннях Ципуна – вище воріт.

Вилучення Нідерландів! Вже у наступній атаці Бузамбу зірвав перспективну атаку України та отримав жовту картку, яка стала для нього вже другою у поєдинку. Штрафний нідерландці відбили, але атака "синьо-жовтих" продовжилась.

Протягом двох хвилин українська збірна грала у більшості. Але удари Сірого та Лебідя не змінили рахунок. На жаль, не вдалось Україні у більшості перетворили створені моменти у гол.

Микитюк взяв ініціативу на себе та з гострого кута пробив – нідерландський голкіпер був на місці.

За 5 хвилин до закінчення зустрічі Нідерланди почали грати з п'ятим польовим. А це означало, що їх володіння порожні.

За сім секунд до закінчення матчу Корсун із власних воріт забив у порожні володіння суперника – 4:2.

Чоловіча збірна України обігрує Нідерланди 4:2 та продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2024 з футзалу.