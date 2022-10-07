Сам матч проти Косова розпочався для українців дещо невдало, адже Кастраті вже на другій хвилині відзначився голом у наші ворота. Лише на 15-й хвилині синьо-жовті зуміли відігратися – Шотурма перехопив м’яч і віддав Чернявському, який розстріляв ворота суперників.

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Більше штанг, аніж голів

У другому таймі українці намагалися вийти вперед в рахунку. Близьким до цього був Шотурма, але він зі штрафного влучив у штангу. Згодом він ще раз поцілить у каркас воріт.

Між цими моментами у Шотурми збірна України таки зуміла забити гол та вийти в перед в рахунку. На 24-й хвилині Фаренюк після перехоплення відпасував на Корсуна, який накрутив кіпера й відправив м’яч у сітку.

На 27-й хвилині українці відзначилися втретє в цьому матчі. Наша команда заробила вільний удар, і після розіграшу з Микитюком голом відзначився Мельник.

На це гості відповіли моментом Кастраті, але і він влучив у стійку.

Рахунок міг бути й більшим, але на 39-й хвилині Мельник не переграв Рамадані, коли команда заробила дабл-пенальті.

Україна – Косово 3:1

Голи: Чернявський,15, Корсун, 24, Мельник, 27 – Кастраті, 2

Наступний поєдинок основного раунду наша команда проведе проти Нідерландів 11 жовтня в латвійському місті Єлгава. Початок гри – о 19.00 за київським часом.

В основному раунді 36 збірних розбито на 12 груп по три команди, в яких поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. 12 переможців груп і чотири найкращі володарі других місць вийдуть до елітного раунду. Інші вісім володарів других місць братимуть участь у плей-офф основного раунду.

В елітному раунді 20 збірних буде розбито на п’ять груп по чотири команди, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. П’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду. Якщо європейська асоціація буде відібрана для проведення фінального турніру, лише два найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду.