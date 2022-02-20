Збірна України з футзалу отримала суперників в ОР Євро-2023: з ким зіграють українки

Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперників в основному раунді Євро-2023. Жереб для "синьо-жовтих" доволі вдалий.

Хороший жереб

Жеребкування основного раунду занесло Україну в одну групу до Хорватії, Польщі. А от останній суперник визначиться за підсумками попереднього етапу, повідомляє канал.

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У групу "2" до української збірної приєднався переможець групи "А". Відзначимо, що у цю четвірку потрапили Нідерланди, Північна Ірландія, Латвія та Сербія.

"Синьо-жовтим" знову пощастило. Дівчата зіграють матчі основного раунду на очах рідних фанатів в Україні. Поєдинки відбудуться протягом 18 – 23 жовтня 2022 року.