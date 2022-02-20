Збірна України з футзалу отримала суперників в ОР Євро-2023: з ким зіграють українки
20 лютого 2022 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперників в основному раунді Євро-2023. Жереб для "синьо-жовтих" доволі вдалий.
Хороший жереб
Жеребкування основного раунду занесло Україну в одну групу до Хорватії, Польщі. А от останній суперник визначиться за підсумками попереднього етапу, повідомляє канал.
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У групу "2" до української збірної приєднався переможець групи "А". Відзначимо, що у цю четвірку потрапили Нідерланди, Північна Ірландія, Латвія та Сербія.
"Синьо-жовтим" знову пощастило. Дівчата зіграють матчі основного раунду на очах рідних фанатів в Україні. Поєдинки відбудуться протягом 18 – 23 жовтня 2022 року.
- Нагадаємо, що у березні 2022 року підопічні Олега Шайтанова зіграють у фінальній стадії Євро-2022. Українки у півфіналі зустрінуться з Іспанією. Поєдинок прийме павільйон "Гондомар", що у Порту.
- У вирішальний раунд Україна потрапила завдяки трьом перемогам над Чехією, Фінляндією та Бельгією в основному раунді чемпіонату Європи.