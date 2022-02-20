Хороший жребий

Жеребьевка основного раунда занесла Украину в одну группу к Хорватии, Польше. А вот последний соперник определится по итогам предыдущего этапа, сообщает канал.

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В группу "2" к украинской сборной присоединился победитель группы "А". Отметим, что в эту четверку попали Нидерланды, Северная Ирландия, Латвия и Сербия.

"Сине-желтым" снова повезло. Девушки сыграют матчи основного раунда на глазах родных фанатов в Украине. Поединки состоятся в течение 18 – 23 октября 2022 года.