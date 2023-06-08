Жеребкування елітного раунду кваліфікації ЧС-2024 з футзалу: Україна дізналася суперників

У Європі продовжується кваліфікаційний відбір на чемпіонат світу 2024 року з футзалу. Матчі відбіркового елітного раунду за участі збірної України розпочнуться у вересні 2023 року.

8 червня відбулося жеребкування еліт-раунду чемпіонату світу 2024 року з футзалу. У ньому взяли участь 20 команд, які були розбиті на 5 груп по 4 команди.

До теми Україна без жодної поразки вийшла до еліт-раунду відбору ЧС-2024 з футзалу

Група, з якої можна виходити

Переможці п'яти груп елітного раунду вийдуть у фінальну стадію. Ще чотири з п'яти найкращих команд, що посядуть друге місце у своїх квартетах зіграють у стикових матчах. Їх жеребкування відбудеться 25 січня 2024 року, а матчі за дві останні путівки у фінальну стадію будуть зіграні з 8 по 17 квітня.

Збірна України потрапила до групи B із командами Польщі, Сербії та Бельгії. Польща жодного разу не брала участь у фінальній частині чемпіонатів світу, серби двічі виходили до 1/8 фіналу мундіалів та на папері є головною загрозою для нащої збірної. Найкращим результатом для Бельгії є четверте місце на ЧС, але це було у далекому 1989 році.

Результати жеребкування елітного раунду ЧС-2024 з футзалу

Група A: Казахстан, Румунія, Азербайджан, Нідерланди

Група B: Україна, Польща, Сербія, Бельгія

Група C: Хорватія, Словаччина, Франція, Німеччина

Група D: Іспанія, Італія, Словенія, Чехія.

Група E: Португалія, Грузія, Вірменія, Фінляндія

Яка історія збірної України на мундіалях із футзалу:

Українські футзалісти брали участь у п'яти чемпіонатах світу. У 1996, 2004, 2008, 2012 та 2016 роках. Найкращий наш результат – четверте місце на турнірі 1996 року в Іспанії. У 2021 році Україна не грала на чемпіонаті світу в Литві, посівши останнє місце в групі еліт-раунду кваліфікації, а на останньому для себе турнірі у 2016 році – поступилася в 1/8 фіналу з мінімальним рахунком збірній Аргентині (0:1), яка й стала тодішнім чемпіоном світу.