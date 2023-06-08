Жеребкування елітного раунду кваліфікації ЧС-2024 з футзалу: Україна дізналася суперників
Джерело:УАФ
У Європі продовжується кваліфікаційний відбір на чемпіонат світу 2024 року з футзалу. Матчі відбіркового елітного раунду за участі збірної України розпочнуться у вересні 2023 року.
8 червня відбулося жеребкування еліт-раунду чемпіонату світу 2024 року з футзалу. У ньому взяли участь 20 команд, які були розбиті на 5 груп по 4 команди.
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Група, з якої можна виходити
Переможці п'яти груп елітного раунду вийдуть у фінальну стадію. Ще чотири з п'яти найкращих команд, що посядуть друге місце у своїх квартетах зіграють у стикових матчах. Їх жеребкування відбудеться 25 січня 2024 року, а матчі за дві останні путівки у фінальну стадію будуть зіграні з 8 по 17 квітня.
Збірна України потрапила до групи B із командами Польщі, Сербії та Бельгії. Польща жодного разу не брала участь у фінальній частині чемпіонатів світу, серби двічі виходили до 1/8 фіналу мундіалів та на папері є головною загрозою для нащої збірної. Найкращим результатом для Бельгії є четверте місце на ЧС, але це було у далекому 1989 році.
Результати жеребкування елітного раунду ЧС-2024 з футзалу
- Група A: Казахстан, Румунія, Азербайджан, Нідерланди
- Група B: Україна, Польща, Сербія, Бельгія
- Група C: Хорватія, Словаччина, Франція, Німеччина
- Група D: Іспанія, Італія, Словенія, Чехія.
- Група E: Португалія, Грузія, Вірменія, Фінляндія