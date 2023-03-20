Україна – Іспанія – 1:5

Голи: Шульга, 36 – Пеке, 1 (п), Бабенко, 11 (авт.), де Пас, 20, Сампер, 21, Дані, 37

Вже у стартові 15 секунд іспанки заробили право на пенальті. Дубицька у підкаті знесла суперницю, але не зіграла в м'яч. Судді довго переглядали епізод. де був фол, але таки призначили пенальті. Пеке легко обіграла Кислову, яка кинулась взагалі в інший бік. Іспанія вже на перших секундах відкрила рахунок 0:1, пише 24 канал.

До теми Вольова перемога: Україна пробилася у фінал Євро-2023 з футзалу серед жінок – відео

Через 10 хвилин "Фурія Роха" подвоїла свою перевагу, але не без допомоги українок. Бабенко зрізала м'яч у власні ворота – 0:2.

До перерви іспанські футзалістки завдяки де Пас зробили рахунок розгромним – 0:3.

Одразу після свистка про початок другого тайму Сампер збільшила перевагу до 0:4.

Відзначимо, що у другому таймі українські володіння замість Кислової вийшла захищати Терех та діяла доволі надійно – лише один пропущений гол.

За чотири хвилини до закінчення першого тайму Шульга забила гол престижу – 1:4. Однак вже на наступній хвилині Дані скористалась помилкою українок та порожніми воротами – 1:5.

Олег Шайтанов вирішив грати з п'ятою польовою, що привело до якраз п'ятого голу у ворота української збірної. На останніх хвилинах у воротах України з'явилась третя голкіперка Митрофанська.

На жаль, більше "синьо-жовтим" не вдалось забити, але й іспанки більше не відзначались. У підсумку – 1:5, розгромна перемога Іспанії у фіналі чемпіонату Європи з жіночого футзалу. "Фурія Роха" захистила титул чинних чемпіонок Європи-2023,

Збірна України оформила історичний успіх, завоювавши цього року срібні нагороди Євро-2023. Нагадаємо, що у півфіналі українки здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Дублем відзначилась Шульга. Анна забила усі три голи нашої збірної у фінальній частині Євро.