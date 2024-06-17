У першому турі групового раунду Євро-2024 українці поступилися збірній Румунії з рахунком 0:3. Результат поєдинку став шоком для гравців та уболівальників.

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Зінченко: Наступного матчу зробимо все, щоб порадувати фанів

В середині першого тайму українці пропустили гол після помилок Матвієнка та Луніна. А на початку другої половини гри Марін та Дрегуш довели рахунок до розгромного. І хоча до завершення поєдинку залишалося понад 30 хвилин, але підопічні Реброва не спромоглися забити бодай гол престижу.

Ганебний результат в поєдинку з румунами прокоментував Олександр Зінченко.

Я не знаю, що говорити. Соромно дивитись в очі вболівальникам, які приїхали на нас подивитися. Скажу, що ми наступного матчу зробимо все, щоб порадувати фанів. Не знаю, що сказати. Соромно. І я впевнений, що всі хлопці розуміють це,

– зауважив Зінченко.

Зазначимо, що Олександр Зінченко відіграв повний матч проти Румунії. Футболіст лондонського Арсеналу замінив Віталія Миколенка на лівому фланзі захисту.

Наступний поєдинок на Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зіграють 21 червня. "Синьо-жовті" зіграють проти збірної Словаччини.