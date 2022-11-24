Збірна України з футболу U-19 блискуче кваліфікувалась на Євро-2023

Юнацька збірна України U-19 завершила виступ у кваліфікаційному раунді Євро-2023. Синьо-жовті перемогли збірну Швеції, а відтак вибороли перепустку до елітного раунду.

Після перемог над Косовом (1:0) та Кіпром (4:1) футболісти гарантували собі вихід до еліт-раунду.

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Свій заключний поєдинок у групі підопічні Сергія Нагорняка проводили у шведському місті Норрчепінг, де зустрічалися з господарями міні-турніру.

Короткий огляд матчу Україна U-19 – Швеція U-19

Українці перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Єгора Ярмолюка та Віталія Холода, таким чином – посіли першу сходинку в групі.

Тепер синьо-жовті очікуватимуть на жеребкування еліт-раунду, яке відбудеться 8 грудня.