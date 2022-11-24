Збірна України з футболу U-19 блискуче кваліфікувалась на Євро-2023
24 листопада 2022 , 13:22Читать новость на русском
Джерело:UAF
Юнацька збірна України U-19 завершила виступ у кваліфікаційному раунді Євро-2023. Синьо-жовті перемогли збірну Швеції, а відтак вибороли перепустку до елітного раунду.
Після перемог над Косовом (1:0) та Кіпром (4:1) футболісти гарантували собі вихід до еліт-раунду.
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Свій заключний поєдинок у групі підопічні Сергія Нагорняка проводили у шведському місті Норрчепінг, де зустрічалися з господарями міні-турніру.
Короткий огляд матчу Україна U-19 – Швеція U-19
Українці перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Єгора Ярмолюка та Віталія Холода, таким чином – посіли першу сходинку в групі.
Тепер синьо-жовті очікуватимуть на жеребкування еліт-раунду, яке відбудеться 8 грудня.
- Нагадаємо, дві перші команди кожної з 13-ти груп та найкращий володар третього місця (за результатами матчів із першою та другою командами групи) навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії.
- Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.