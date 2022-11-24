После побед над Косово (1:0) и Кипром (4:1) футболисты гарантировали себе выход в элит-раунд.
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Свой заключительный поединок в группе подопечные Сергея Нагорняка проводили в шведском Норрчепинге, где встречались с хозяевами мини-турнира.
Краткая информация матча Украина U-19 – Швеция U-19.
Украинцы победили со счетом 2:0 благодаря голам Егора Ярмолюка и Виталия Холода, таким образом заняли первое место в группе.
Теперь сине-желтые будут ожидать жеребьевку элит-раунда, которая состоится 8 декабря.
- Напомним, две первые команды каждой из 13 групп и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора в Португалию.
- Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.