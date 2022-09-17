Головний тренер збірної України поділився очікуваннями від чемпіонату світу з дзюдо

У Ташкенті з 6 по 13 жовтня відбудеться чемпіонат світу з дзюдо. Українська команда має намір взяти у ньому участь, якщо, звісно, там не виступатимуть російські спортсмени.

На кого зі збірної робить ставки тренер

Наші спортсмени довго готувалися до цього чемпіонату. Про це 24 каналу розказав головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Він визначив лідерів серед українських дзюдоїстів.

До теми Не хотілося б бачити росіян у сфері спорту, – Білодід

Так, основними лідерками у жіночій команді він назвав відому на весь світ Дар'ю Білодід та Єлизавету Литвиненко – юну 18-річну спортсменку, яка є чемпіонкою серед кадетів. За словами Дуброви, вона демонструє досить високий рівень та може зробити сюрприз і поборотися за нагороди.

Головними претендентами на медалі серед чоловічої частини збірної, на погляд тренера, є Богдан Ядов та бронзовий призер торішнього чемпіонату світу Яків Хамо.

"Це основні 4 спортсмени, на яких ми розраховуємо, але й інші також перебувають у досить непоганій формі", – пояснив Дуброва.

Він розповів, що дзюдоїсти провели довгу підготовку до чемпіонату та буквально щойно повернутися з тренувального табору в Італії, де провели 5 днів та тренувалися разом із спортсменами з 30 країн.

Підготовка йде. Звісно, трошки вибиває з колії ця ситуація – не зрозуміло, будемо ми брати участь чи ні. Але в цілому команда на хорошому ходу, і сподіваюся, що 1 – 2 нагороди нам вдасться завоювати,

– підсумував тренер збірної України з дзюдо.

Українська збірна проти участі росіян у змаганнях