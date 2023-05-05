Чоловіча збірна України з кьорлінгу вперше здобула золоті нагороди чемпіонату Європи в дивізіоні С. Успіх синьо-жовтої команди дозволив підвищитися в класі.

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Історична перемога українців

У груповому раунді підопічні Ерккі Лілла перемогли Грузію (17:4), Грецію (11:5), Ліхтенштейн (14:0), Хорватію (7:2), Словенію (9:7), Андорру (8:5), але зазнали поразки від Польщі (2:8).

Півфінальний поєдинок проти Словенії завершився з рахунком 6:4 на користь українців. У фіналі Україна впевнено перемогла збірну Ліхтенштейна – 10:2.

Таким чином, чоловіча збірна України з кьорлінгу вперше у своїй історії стала чемпіоном Європи в дивізіоні С. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" вийшли до дивізіону В.

У складі збірної України золоті медалі завоювали: Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинець.

До слова. Попереднім найкращим результатом чоловічої збірної України було "срібло" чемпіонату Європи-2022. Неймовірний прогрес нашої команди!