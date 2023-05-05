Мужская сборная Украины по керлингу впервые завоевала золотые награды чемпионата Европы в дивизионе С. Успех сине-желтой команды позволил повыситься в классе.

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Историческая победа украинцев

В групповом раунде подопечные Эркки Лилла победили Грузию (17:4), Грецию (11:5), Лихтенштейн (14:0), Хорватию (7:2), Словению (9:7), Андорру (8:5), но потерпели поражение от Польши (2:8).

Полуфинальный поединок против Словении завершился со счетом 6:4 в пользу украинцев. В финале Украина уверенно победила сборную Лихтенштейна – 10:2.

Таким образом, мужская сборная Украины по керлингу впервые в своей истории стала чемпионом Европы в дивизионе С. Благодаря этой победе "сине-желтые" вышли в дивизион В.

В составе сборной Украины золотые медали завоевали Эдуард Николов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль и Артем Гасинец.

К слову. Предыдущим лучшим результатом мужской сборной Украины было "серебро" чемпионата Европы-2022. Невероятный прогресс нашей команды!