Мужская сборная Украины по керлингу впервые завоевала золотые награды чемпионата Европы в дивизионе С. Успех сине-желтой команды позволил повыситься в классе.
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Историческая победа украинцев
В групповом раунде подопечные Эркки Лилла победили Грузию (17:4), Грецию (11:5), Лихтенштейн (14:0), Хорватию (7:2), Словению (9:7), Андорру (8:5), но потерпели поражение от Польши (2:8).
Полуфинальный поединок против Словении завершился со счетом 6:4 в пользу украинцев. В финале Украина уверенно победила сборную Лихтенштейна – 10:2.
Таким образом, мужская сборная Украины по керлингу впервые в своей истории стала чемпионом Европы в дивизионе С. Благодаря этой победе "сине-желтые" вышли в дивизион В.
В составе сборной Украины золотые медали завоевали Эдуард Николов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль и Артем Гасинец.