Зрада, до якої причетний Газпром: збірна України готувалася до змагань в одному залі з росіянами

Любительська збірна України з боксу потрапила в скандальну ситуацію. Мало того, що українці тренувалися в одному залі з росіянами, так ще й на настилі рингу красується реклама компанії Газпром.

З 29 лютого по 12 березня любительська збірна України з боксу бере участь у кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор 2024, що відбудуться в Парижі. Під час підготовки до цих змагань українці встигли потрапити в неприємну історію.

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Українські боксери тренувалися в одному залі з росіянами

У суботу, 24 лютого, на сторінці Федерації боксу України в Інстаграмі з'явився пост із повідомленням про участь збірної України в тренувальному таборі. І, як виявилось, у той самий час, у тому ж місті Будва (Чорногорія) та навіть тому ж залі тренувалися представники Росії, що брали участь у міжнародному турнірі "Перлина Адріатики".

Я не знаю про це ніякої мови, перший раз почув від вас, що там були м**калі, бо у складі тих команд, які там були – м**калів не було,

– прокоментував даний інцидент головний тренер національної збірної України Дмитро Сосновський.

Схоже, для керівників українського боксу не виявилося проблемою тренуватися поруч із росіянами в той самий час. Мало того, варто звернути увагу на напис на настилі рингу – Gazprom.

Державна російська компанія, яка є одним із найбільших платників податків у бюджет Російської Федерації, ймовірно, причетна до організації підготовки, або в матеріальному забезпеченні залу для спарингів.

Олімпійські ігри 2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня у столиці Франції Парижі.