С 29 февраля по 12 марта любительская сборная Украины по боксу участвует в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024, которые состоятся в Париже. Во время подготовки к этим соревнованиям украинцы успели попасть в неприятную историю.

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Украинские боксеры тренировались в одном зале с россиянами

В субботу, 24 февраля, на странице Федерации бокса Украины в Инстаграме появился пост с сообщением об участии сборной Украины в тренировочном лагере. И, как оказалось, в то же время, в том же городе Будва (Черногория) и даже том же зале тренировались представители России, участвовавшие в международном турнире "Жемчужина Адриатики".

Я не знаю об этом никакой речи, первый раз услышал от вас, что там были м**кали, потому что в составе тех команд, которые там были – м**калов не было,

– прокомментировал данный инцидент главный тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский.

Похоже, для руководителей украинского бокса не оказалось проблемой тренироваться рядом с россиянами в то же время. Мало того, стоит обратить внимание на надпись на настиле ринга – Gazprom.

Государственная российская компания, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Российской Федерации, вероятно, причастна к организации подготовки, или в материальном обеспечении зала для спаррингов.

Олимпийские игры 2024 состоятся с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже.