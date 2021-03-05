Збірна України з біатлону несподівано змінила склад на естафету

5 березня 2021 , 14:09
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Джерело:

Biathlon.com.ua

У стартовому складі чоловічої збірної України з біатлону відбулися зміни перед естафетною гонкою. Естафета у рамках 8 етапу Кубка світу у Нове-Мєсто відбудеться 5 березня.

Що змінилося

Тренерський штаб збірної України вирішив провести ротацію безпосередньо у день гонки.

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Український біатлоніст Богдан Цимбал виступить в чоловічій естафеті. Він замінить фінішера Артема Приму.

Причини рішення поки не повідомляються.

Склад України на гонку

  • Артем Тищенко
  • Дмитро Підручний
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал

Збірна України вперше у сезоні-2020/2021 виступить такою четвіркою. Початок естафети о 16:20.


Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал