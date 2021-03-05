Збірна України з біатлону несподівано змінила склад на естафету

Джерело:Biathlon.com.ua
У стартовому складі чоловічої збірної України з біатлону відбулися зміни перед естафетною гонкою. Естафета у рамках 8 етапу Кубка світу у Нове-Мєсто відбудеться 5 березня.
Тренерський штаб збірної України вирішив провести ротацію безпосередньо у день гонки.
До речі Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція
Український біатлоніст Богдан Цимбал виступить в чоловічій естафеті. Він замінить фінішера Артема Приму.
Причини рішення поки не повідомляються.
Збірна України вперше у сезоні-2020/2021 виступить такою четвіркою. Початок естафети о 16:20.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал