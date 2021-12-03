Збірна України з біатлону назвала склад на першу естафету в сезоні

У шведському Естерсунді триває другий етап Кубка світу з біатлону. Вперше у сезоні-2021/2022 відбудеться чоловіча естафета. Збірна України визначилася зі складом на гонку.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра включив до складу Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка. Усі троє біатлоністів виступали на першому етапі, який також відбувся в Естерсунді.

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Водночас Санітра довірив місце у складі Артему Примі. Він приєднався до збірної України тільки на другому етапі Кубка світу. Перший етап він пропускав через спалах коронавірусу в збірній України.

Склад збірної України на естафету

Дмитро Підручний

Артем Прима

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

У попередньому сезоні збірна України виступила у такому складі на етапі Кубка світу в Поклюці. Наші біатлоністи продемонстрували найкращий результат сезону, посівши 5-у сходинку.