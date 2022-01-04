Збірна України з біатлону назвала склад на перші гонки у 2022 році

Тренерські штаби чоловічої та жіночої збірних України визначилися зі складами на перші гонки у 2022 році. Уже 7 – 9 січня у німецькому Оберхові відбудеться 5-й етап Кубка світу сезону-2021/2022.

Білосюк пропустить етап в Оберхофі

Етап в Оберхофі пропустить капітанка збірної України Олена Білосюк. Тренер збірної України Урош Велепець розповів, що вона продовжить підготовку на зборі в Поклюці (Словенія).

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Гонки в Німеччині пропустять Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Обидві відновлюються після інфекції на зборі в Поклюці.

Білосюк та Петренко у складі збірної України замінять Валентина Семеренко та Катерина Бех. Залишилися у складі Юлія Джима, Дар'я Блашко та Ольга Абрамова.

Склад жіночої команди

Юлія Джима

Дарія Блашко

Валентина Семеренко

Ольга Абрамова

Катерина Бех.

У чоловічій збірній в Оберхові повернеться основний склад, який пропускав етап в Ансі. Йдеться про Дмитра Підручного, Артема Приму, Антона Дудченка та Богдана Цимбала.

У складі збірної України шестеро біатлоністів. Наставник команди Юрай Санітра включив також Артема Тищенка й Тараса Лесюка.

Склад чоловічої команди