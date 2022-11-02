Без гравців з НБА: визначився склад збірної України на вирішальні матчі відбору на ЧС-2023

Чоловіча збірна України з баскетболу в листопаді зіграє матчі чергового ігрового вікна в рамках другого раунду кваліфікації чемпіонату світу 2023. На два матчі до табору команди викликали 13 гравців.

Для збірної України це будуть перші матчі після Євробаскет-2022. Але цього разу в складі команди не буде двох гравців з НБА – Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

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Відтак до заявки на матчі в листопаді потрапили гравці, які виступають в Європі.

Захисники: Денис Лукашов, Ілля Сидоров, Іссуф Санон, Олександр Липовий (усі – Прометей), Олександр Ковляр (Калєв, Естонія),

Форварди: Павло Крутоус, В’ячеслав Бобров (обоє – Будівельник), Іван Ткаченко (Прометей), Андрій Войналович (Тарту, Естонія), Артем Ковальов (П’єно Жвайгждес, Литва), Сергій Павлов (Пярну, Естонія)

Центрові: Володимир Герун (Бетіс, Іспанія), В’ячеслав Кравцов (Менорка, Іспанія)

11 листопада національна команда в місті Алміре зіграє проти збірної Нідерландів, а 14 листопада в Ризі прийматиме команду Ісландії.

Ситуація у відборі на чемпіонат світу 2023

Наразі у кваліфікації ЧС-2023 наша збірна провела шість матчів і йде п’ятою у таблиці групи L. На чемпіонат світу виходять три кращі команди з групи. До завершення відбору командам залишилось провести по чотири гри.

Ще два матчі збірна України проведе в лютому 2023 року – проти Італії та Нідерландів