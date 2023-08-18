Хорватія – Україна 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Збірна України з баскетболу завершила виступи у відборі на Олімпійські ігри-2024. Команда Віталія Степановського почала шлях із попереднього раунду кваліфікації, пише 24 канал.

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У групі "синьо-жовті" обіграли Болгарію та Ісландію, але поступились туркам. Це дозволило посісти другу сходинку та вийти у "фінал чотирьох". Для проходження в основний раунд кваліфікації Україні треба було виграти півфінал та фінал свого плей-офф.

Суперником в 1/2 фіналу стала збірна Хорватії. Балканці виграли всі матчі в групі та виглядали явними фаворитами у зустрічі з Україною. На жаль. цей розклад сил підтвердився і на майданчику.

Наша команда змогла виграти другу та останню чверть всього в один бал, тоді як у першій та третій поступились без шансів. У підсумку Хорватія здобула перемогу з перевагою у 15 балів.

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Найрезультативнішим гравцем "синьо-жовтих" став Олександр Ковляр – 20 балів з двома триочковими. Таким чином, Україна не змогла відібратися на Олімпіаду. Поки що нашим баскетболістам жодного разу не вдавалось кваліфікуватися на Ігри.