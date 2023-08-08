За підсумками жеребкування збірна України потрапила в групу A разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії. На чемпіонат Європи вийдуть кращі три команди з квартету.

Варте уваги Другий похід за трофеєм: Прометей дізнався суперників по групі в Єврокубку

Результати жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2025 року:

А: Словенія, Україна, Ізраїль, Португалія.

В: Італія, Туреччина, Угорщина, Ісландія.

С: Іспанія, Латвія, Бельгія, Словаччина.

D: Німеччина, Чорногорія, Болгарія, Швеція

E: Франція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Кіпр.

F: Греція, Чехія, Нідерланди, Великобританія.

G: Сербія, Фінляндія, Грузія, Данія.

H: Литва, Польща, Естонія, Північна Македонія.

Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох "вікон": 19 – 27 лютого 2024 року, 18 – 26 листопада 2024 року та 17 – 25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні. Календар матчів відбору визначать невдовзі.

Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету 2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.

У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Варто відзначити, що зараз збірна України проводить підготовку перед пре-кваліфікацією Олімпійських ігор. У тому числі наша команда грає контрольні матчі. Одним із суперників українців стала збірна Ізраїля, яку наша команда перемогла 75:69.

Щодо пре-кваліфікації Олімпійських ігор, то наша збірна зіграє 12 – 20 серпня у Стамбулі, де суперниками по груповому раунду стануть місцева національна збірна Туреччини, а також команди Ісландії та Болгарії. 12, 13 та 15 серпня команди зіграють один проти одного в груповому етапі.

Для виходу до кваліфікаційного турніру Україні потрібно стати однією з двох кращих команд на груповому етапі, а далі виграти плей-оф, який стартує з півфіналу (18 серпня). Фінал запланований на 20 серпня.

В плей-офф суперниками будуть команди з групи D, матчі якої також відбудуться в Стамбулі, – Хорватія, Бельгія, Швеція та Нідерланди.

Лише переможці пре-кваліфікаційних турнірів отримають місця на олімпійському кваліфікаційному турнірі, який заплановано на наступний рік.