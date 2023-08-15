Починаємо на виїзді: збірна України отримала календар матчів відбору на Євробаскет-2025

Збірна України з баскетболу отримала календар матчів відбору на чемпіонат Європи 2025 року. Перші матчі наша команда проведе вже в лютому 2024 року.

Під час жеребкування відбору Євробаскет-2025 збірна України потрапила в групу A, де суперниками "синьо-жовтих" стали збірні Словенії, Ізраїля та Португалії.

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Після цього ФІБА визначилася з календарем матчів. Збірна України відкриє для себе відбір на чемпіонат Європи у Словенії, після чого проведе домашній матч проти Португалії. Під час другого вікна на матчі збірних, Україні зіграють два поспіль матчі проти Ізраїля. Закінчиться відбір для збірної України домашнім матчем проти Словенії та грою у Португалії.

Календар матчів збірної України у відборі на Євробаскет-2025

22 лютого 2024 року. Словенія – Україна

25 лютого 2024 року. Україна – Португалія

22 листопада 2024 року. Україна – Ізраїль

25 листопада 2024 року. Ізраїль – Україна

20 лютого 2025 року. Україна – Словенія

23 лютого 2025 року. Португалія – Україна

До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть три кращих команди з групи.

Фінальна частина Євробаскету відбудеться у Латвії, Фінляндії, Польщі та на Кіпрі влітку 2025 року.