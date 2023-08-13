Ісландія – Україна 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16)

Збірна України з баскетболу продовжує виступи у попередньому раунді кваліфікації на Олімпійські ігри, пише 24 канал. Команда Віталія Степановського потрапила до квартету з Туреччиною, Ісландією та Болгарією.

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Наша команда стартувала з перемоги над останніми, хоч і в овертаймі. Тепер же "синьо-жовті" змогли розвинути свій успіх у поєдинку з ісландцями.

Перша чверть пройшла за рівної гри, скандинави навіть пішли на перерву за переваги в одне очко. Втім у другому та третьому періоді українці створили серйозний гандикап і підходили до останньої чверті із +16 по очках.

В останньому періоді скандинавам вдалось скоротити відрив, але перемога все одно залишилась за підопічними Степановського. Найкращим гравцем матчу став Олександр Ковляр, який заробив 23 бали.

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Звитяга виводить Україну на перше місце і в разі перемоги Туреччини над болгарами наша команда гарантує собі місце у плей-офф. До півфіналу кваліфікації потраплять дві найкращі команди квартету. Там у "фіналі чотирьох" і визначиться володар однієї путівки у кваліфікаційний турнір.