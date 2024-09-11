Повинні зберігати баланс, – Мельгоса висловився щодо переможного матчу збірної України U-21

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України зіграла у черговій грі кваліфікації на Євро-2025. "Синьо-жовті" здобули перемогу над однолітками із Північної Ірландії.

Унаї Мельгоса, головний тренер збірної України U-21, поділився думкою щодо перемоги у матчі проти Північної Ірландії. Наставник молодіжки прокоментував достроковий вихід на чемпіонат Європи-2025.

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Молодіжна збірна України досягла своїх цілей

Унаї Мельгоса відзначив, що його команда здобула гарний результат та досягла поставлених цілей. Іспанський фахівець підкреслив те, що збірна Північної Ірландії у другому таймі почала переважати "синьо-жовтих", але добре, що вдалось втримати перемогу.

Керманич збірної України U-21 зазначив, що задоволений своїми підопічними, але не буде виділяти когось окремо, адже забити можуть всі. Мельгоса відмітив важливість цього матчу, який приніс новий досвід молодим гравцям.

Не можна бути розслабленим і голодним до гри, лише небагато, адже тоді не можна говорити про досягнення високих цілей. Це стосується й цього відбіркового турніру – не слід розслаблятися. Водночас святкувати перемоги теж потрібно, але ми повинні зберігати баланс між емоціями та роботою,

– сказав Мельгоса.

Зазначимо, що молодіжна збірна України показала стовідсотковий результат у кваліфікації на Євро-2025. "Синьо-жовті" здобули вісім з восьми перемог та достроково забезпечила участь у європейській першості.

У наступному матчі підопічні Унаї Мельгоси зіграють проти ровесників з Англії. Дата проведення гри – 11 жовтня.