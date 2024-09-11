Унаи Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, поделился мнением о победе в матче против Северной Ирландии. Наставник молодежки прокомментировал досрочный выход на чемпионат Европы-2025.

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Молодежная сборная Украины достигла своих целей

Унаи Мельгоса отметил, что его команда получила хороший результат и достигла поставленных целей. Испанский специалист подчеркнул то, что сборная Северной Ирландии во втором тайме начала преобладать "сине-желтых", но хорошо, что удалось удержать победу.

Наставник сборной Украины U-21 отметил, что доволен своими подопечными, но не будет выделять кого-то отдельно, ведь забить могут все. Мельгоса отметил важность этого матча, который принес новый опыт молодым игрокам.

Нельзя быть расслабленным и голодным к игре, лишь немного, ведь тогда нельзя говорить о достижении высоких целей. Это касается и этого отборочного турнира – не следует расслабляться. В то же время праздновать победы тоже нужно, но мы должны сохранять баланс между эмоциями и работой,

– сказал Мельгоса.

Отметим, что молодежная сборная Украины показала стопроцентный результат в квалификации на Евро-2025. "Сине-желтые" одержали восемь из восьми побед и досрочно обеспечили участие в европейском первенстве.

В следующем матче подопечные Унаи Мельгосы сыграют против ровесников из Англии. Дата проведения игры – 11 октября.