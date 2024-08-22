В гонитві за Євро-2025: молодіжна збірна України назвала склад на вересневі матчі відбору

Унаї Мельгоса визначився із 24-ма футболістами, на яких буде розраховувати у матчах проти Сербії та Північної Ірландії. Найбільше представництво у команді мають Динамо та Рух.

Молодіжна збірна України готується до продовження боротьби у відборі до Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси збереться вже у вересні заради двох матчів кваліфікації.

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Склад на вересень

Тим часом іспанський тренер оголосив заявку збірної України U-21. До неї увійшли 24 футболісти, в тому числі і четверо легіонерів. Також до команди потрапив захисник Динамо Тарас Михавко.

Раніше оборонець представляв лише збірну U-19. Загалом же кияни мають найбільше представництво у цій команді – 6 футболістів. Ще п'ятьох гравців у молодіжку делегував львівський Рух.

ВОРОТАРІ: Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Карпати), Кіріл Фесюн (Шахтар).

ЗАХИСНИКИ: Віталій Роман (Рух), Арсеній Батагов (Трабзонспор), Тарас Михавко (Динамо), Роман Дідик (Рух), Володимир Салюк (Металіст 1925), Артем Смоляков (Полісся), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Ілля Крупський (Ворскла).

ПІВЗАХИСНИКИ: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олег Федор (Рух), Валентин Рубчинський (Динамо), Олег Очеретько (Карпати), Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Хлань (Лехія), Олександр Яцик (Зоря), Максим Мельниченко (Карпати), Ілля Квасниця (Рух), Максим Брагару (Динамо).

НАПАДНИКИ: Ігор Краснопір (Рух), Назар Волошин (Динамо), Ігор Горбач (Зоря).

Україна у відборі на Євро U-21

На початку наступного місяця молодіжна збірна України відіграє матчі проти Сербії (6 вересня) та Північної Ірландії (10 вересня). Наразі команда Унаї Мельгоси є лідером своєї групи.

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"Синьо-жовті" виграли всі шість стартових матчів та має порівну очок із Англією. Проте "три леви" провели на один матч більше. Напряму на Євро-2025 вийдуть переможці відбіркових груп та три найкращі команди з других місць.

Решта шість віцечемпіонів груп зійдуться у стикових матчах за три путівки. Фінальна частина чемпіонату Європи U-21 пройде у Словаччині з 11 по 28 червня 2025 року.