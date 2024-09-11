Забивати голи – це круто, – Волошин поділився емоціями після перемоги над Північною Ірландією

У вівторок, 10 вересня, збірна України U-21 зіграла у кваліфікації на Євро-2025. "Синьо-жовті" у важкому матчі здолали ровесників із Північної Ірландії.

Гра молодіжних національних команд завершилася з рахунком 2:1 на користь українців. Автор першого забитого м'яча Назарій Волошин підсумував результат поєдинку відбору на чемпіонат Європи-2025.

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Потрібно рухатись далі та перемагати

Футболіст Динамо Київ та збірної України U-21 розповів, що у команді всі щасливі, адже змогли досягти поставленої мети. Півзахисник української молодіжки розповів, що команда буде намагатись виграти всі матчі та завершити відбірковий цикл на першому місці.

Волошин відзначив повне взаєморозуміння з тренерським штабом, наголосивши про хорошу атмосферу у команді. Футболіст "синьо-жовтих" поділився емоціями від забитого голу.

Забивати голи – це круто, мені дуже подобається. Хочу робити це якнайбільше. Але головне, що ми перемогли і взяли у двох матчах шість очок,

– сказав Волошин.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України здобула 8 із 8 перемог у кваліфікації на європейську першість, яка відбудеться у 2025 році. Після гри з Північною Ірландією підопічні Унаї Мельгоси достроково вийшли на Євро.

У наступному турі відбору до чемпіонату Європи-2025 "синьо-жовті" зустрінуться з однолітками із Англії. Матч відбудеться – 11 жовтня.