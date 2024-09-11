Игра молодежных национальных команд завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Автор первого забитого мяча Назарий Волошин подытожил результат поединка отбора на чемпионат Европы-2025.

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Нужно двигаться дальше и побеждать

Футболист Динамо Киев и сборной Украины U-21 рассказал, что в команде все счастливы, ведь смогли достичь поставленной цели. Полузащитник украинской молодежки рассказал, что команда будет пытаться выиграть все матчи и завершить отборочный цикл на первом месте.

Волошин отметил полное взаимопонимание с тренерским штабом, отметив о хорошей атмосфере в команде. Футболист "сине-желтых" поделился эмоциями от забитого гола.

Забивать голы – это круто, мне очень нравится. Хочу делать это как можно больше. Но главное, что мы победили и взяли в двух матчах шесть очков,

– сказал Волошин.

Напомним, что молодежная сборная Украины одержала 8 из 8 побед в квалификации на европейское первенство, которое состоится в 2025 году. После игры с Северной Ирландией подопечные Унаи Мельгосы досрочно вышли на Евро.

В следующем туре отбора к чемпионату Европы-2025 "сине-желтые" встретятся со сверстниками из Англии. Матч состоится – 11 октября.