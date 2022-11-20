Перемога на класі: українці розгромили Кіпр та гарантували вихід до еліт-раунду Євро-2023

Юнацька збірна України U-19 (футболісти не старші 2004 року народження) у другому поєдинку перемогли команду Кіпру. Підопічні Сергія Нагорняка кваліфікувались до еліт-раунду Євро-2023.

У неділю, 20 листопада, юнацька збірна України U-19 провела другий поєдинок відбору до Євро-2023. Підопічним Сергія Нагорняка протистояла команда Кіпру.

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"Синьо-жовті" з перших хвилин розпочали штурм воріт кіпріотів. На 12-й хвилині матчу гравець чеської Славії Іван Варфоломєєв реалізував пенальті за фол Александроса Каяфаса. Проте через вісім хвилин островитяни зуміли відновити рівновагу. Гол на свій рахунок записав Андреас Савва.

У другому таймі динамівець Антон Царенко протягом двох хвилин зробив дубль у ворота збірної Кіпру. А на 79-й хвилині хавбек львівського Руху Олег Федор поставив остаточну крапку в матчі.

Україна (U-19) — Кіпр (U-19) 4:1

Голи: Варфоломєєв (12, з пенальті), Царенко (67, 69), Федор (79) — Савва (20).

Україна (U-19): Герета, Кітела, Удод, Слюбик, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломєєв, Ярмолюк (Семенець, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарьов, 58).

Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" набрали шість очок і гарантували собі вихід в еліт-раунд відбору Євро-2023.

Нагадаємо, в першому матчі проти збірної Косово (1:0) перемогу українцям приніс гол на останній хвилині хавбека Брендфорда Єгора Ярмолюка.

Наступний матч підопічні Нагорняка проведуть 23 листопада проти Швеції.

Всі збірні, які приймають участь у кваліфікаційному раунді Євро-2023 розбиті на 13 груп. Дві перші команди кожної групи та найкращий володар третього місця навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду. Жеребкування цього етапу турніру відбудеться 8 грудня поточного року.