Можливі суперники України
Наразі українська збірна не потрапила у список учасників фінальної стадії Євро-2022. "Синьо-жовті" вже знають своїх опонентів у групі В у разі, якщо пройдуть відбір.
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Потенційні суперники України на Євро-2022
- Англія
- Ізраїль
- Австрія
Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну УЄФА перенесла матчі "синьо-жовтих". Відбіркові поєдинки відбудуться з 1 – 7 червня. Українці зіграють проти Нідерландів, Норвегії та Сербії.
Наразі у фінальну частину чемпіонату Європи вийшли сім із восьми збірних – Австрія, Англія, Ізраїль, Італія, Румунія, Франція та країна-господарка Словаччина. Ще один фіналіст визначиться за підсумками матчі групи 6, де змагатиметься Україна.