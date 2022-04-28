Возможные соперники Украины

Пока украинская сборная не попала в список участников финальной стадии Евро-2022. "Сине-желтые" уже знают своих оппонентов в группе В, если пройдут отбор.

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Потенциальные соперники Украины на Евро-2022

Англия

Израиль

Австрия

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА перенесла матчи "сине-желтых". Отборочные поединки пройдут с 1 – 7 июня. Украинцы сыграют против Нидерландов, Норвегии и Сербии.

К слову. Финальная стадия Евро-2022 состоится в Словакии с 18 июня по 1 июля.

В финальную часть чемпионата Европы вышли семь из восьми сборных – Австрия, Англия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и страна-хозяйка Словакия. Еще один финалист определится по итогам матча группы 6, где будет соревноваться Украина.