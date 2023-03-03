Юній гімнастці вдалось стати найкращою за підсумками змагань у Досі. Трішки не вистачило й іншій представниці України, аби потрапити до трійки найкращих, пише 24 канал.

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Ідеальний дебют

Українська гімнастка Анна Лащевська здобула золото на Кубку світу зі спортивної гімнастики в Досі. 15-річна спортсменка стала першою у вправах на брусах. Це дебютний дорослий сезон для українки. Минулого року вона стала чемпіонкою Європи у віковій групі U-14 у вправах на колоді. Ще одна українка Єлизавета Губарева посіла четверту сходинку на змаганнях.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Анна Лащевська (Україна), 13,500 – перше місце.

Наталі Вестлунд (Швеція), 13,233 – друге місце.

Мікако Серіта (Японія), 13,233 – третє місце.

Єлизавета Губарева (Україна), 13,000 – четверте місце.

Виступ юної чемпіонки: