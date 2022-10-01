Збірна США тріумфувала на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу, здолавши Китай

Жіноча збірна США виграла чемпіонат світу-2022 з баскетболу. У вирішальному матчі американки перемогли команду з Китаю.

Американки виграли 3 попередні розіграші турніру. Китайки ж вдруге в історії здобули право на участь у вирішальному поєдинку світової першості, пише 24 канал.

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Китай – США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:25)

Представниці США захопили ініціативу на початку зустрічі. Вже у 3-й 10-хвилинці розрив збільшився до 20 пунктів.

А у заключній чверті майже сягнув 30 очок, до кінця матчу Китай скоротив до 22.

Найрезультативнішими гравчинями фіналу в складі обох команд стали Лі Юєру та Ейжа Вілсон, які набрали по 19 очок.

Бронзова нагорода чемпіонату світу дісталася австралійкам. Для них цей турнір був домашнім, всі матчі відбувалися у Сіднеї.

На минулому турнірі господарі цьогорічного чемпіонату у фіналі поступилися американкам.

Рекордна перемога для США