Шукають шпарини у міжнародному футболі: збірна Росії зіграє в чемпіонаті Центральної Азії
Росія продовжує дрейфувати в бік Азії, де її не засуджують за агресію проти України. Футбольна збірна країни-терориста знайшла турнір, у який її прийняли в число учасників.
Збірна Росії, яку забанили ФІФА та УЄФА, тішить себе товариськими матчами на кшталт збірної Таджикистану. Росіян не хочуть бачити в Європі, тож тепер вони будуть виступати в чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA), повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Подалі від цивілізації
У червні росіяни візьмуть участь у першому розіграші турніру. Цю інформацію підтвердив речник Федерації футболу Таджикистану Фаридун Салієв.
Збірна Росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної Асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року,
– розповів Салієв.
У першому чемпіонаті CAFA візьмуть участь всі шість членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан. Очікується участь у новому турнірі ще однієї азійської збірної. Спонсором турніру виступить сумнозвісний "Газпром".
Росія на узбіччі світового футболу
- Країні-агресору заборонено проводити офіційні матчі під егідою ФІФА та УЄФА через війну проти України.
- Росіяни у 2022 році провели лише три поєдинки. Рівень суперників, як і результати, просто приголомшливі: Киргизстан (2:1), Таджикистан (0:0) та Узбекистан (0:0).
- РФС планує втекти з-під егіди УЄФА до Азійської футбольної конфедерації.
- Також в країні 404 марили участю в Кубку Америки.
- УАФ подала скаргу в УЄФА щодо заборони російським командам проводити навіть товариські матчі.