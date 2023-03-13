Шукають шпарини у міжнародному футболі: збірна Росії зіграє в чемпіонаті Центральної Азії

13 березня 2023, 13:57
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Росія продовжує дрейфувати в бік Азії, де її не засуджують за агресію проти України. Футбольна збірна країни-терориста знайшла турнір, у який її прийняли в число учасників.

Збірна Росії, яку забанили ФІФА та УЄФА, тішить себе товариськими матчами на кшталт збірної Таджикистану. Росіян не хочуть бачити в Європі, тож тепер вони будуть виступати в чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA), повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Подалі від цивілізації

У червні росіяни візьмуть участь у першому розіграші турніру. Цю інформацію підтвердив речник Федерації футболу Таджикистану Фаридун Салієв. 

Збірна Росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної Асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року,
– розповів Салієв.

У першому чемпіонаті CAFA візьмуть участь всі шість членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан. Очікується участь у новому турнірі ще однієї азійської збірної. Спонсором турніру виступить сумнозвісний "Газпром". 

Росія на узбіччі світового футболу

  • Країні-агресору заборонено проводити офіційні матчі під егідою ФІФА та УЄФА через війну проти України.
  • Росіяни у 2022 році провели лише три поєдинки. Рівень суперників, як і результати, просто приголомшливі: Киргизстан (2:1), Таджикистан (0:0) та Узбекистан (0:0).
  • РФС планує втекти з-під егіди УЄФА до Азійської футбольної конфедерації.
  • Також в країні 404 марили участю в Кубку Америки.
  • УАФ подала скаргу в УЄФА щодо заборони російським командам проводити навіть товариські матчі.
Автор: Сергій Шаховець