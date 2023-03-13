Шукають шпарини у міжнародному футболі: збірна Росії зіграє в чемпіонаті Центральної Азії

Росія продовжує дрейфувати в бік Азії, де її не засуджують за агресію проти України. Футбольна збірна країни-терориста знайшла турнір, у який її прийняли в число учасників.

Збірна Росії, яку забанили ФІФА та УЄФА, тішить себе товариськими матчами на кшталт збірної Таджикистану. Росіян не хочуть бачити в Європі, тож тепер вони будуть виступати в чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA), повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Подалі від цивілізації

У червні росіяни візьмуть участь у першому розіграші турніру. Цю інформацію підтвердив речник Федерації футболу Таджикистану Фаридун Салієв.

Збірна Росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної Асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року,

– розповів Салієв.

У першому чемпіонаті CAFA візьмуть участь всі шість членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан. Очікується участь у новому турнірі ще однієї азійської збірної. Спонсором турніру виступить сумнозвісний "Газпром".

Росія на узбіччі світового футболу